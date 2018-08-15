Суд назначил экс-заместителю командира "Торнадо" судебно-медицинское обследование

Адвокат Николая Цукура утверждает, что его подзащитного избили

Следственный судья Ирпенского городского суда Киевской области назначил безотлагательное судебно-медицинское обследование бывшему заместителю командира роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Николаю Цукуру. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Соответствующее решение суд принял по просьбе адвоката Цукура, который утверждает, что его подзащитного избили.

Отмечается, что таким образом суд частично удовлетворил заявление адвоката о якобы незаконном нахождении Цукура в местах лишения свободы.

Ранее Генеральная прокуратура обвинила бывших бойцов роты "Торнадо", которых удерживают в Лукьяновском СИЗО, в массовых беспорядках, угрозах убийством и вымогательстве.

Напомним, заключенные в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы спецподразделения "Торнадо" сообщили омбудсмену Людмиле Денисовой, что им нужна медицинская помощь, и пожаловались на работников медицинской части следственного изолятора.