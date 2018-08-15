Суд призначив екс-заступнику командира "Торнадо" судово-медичне обстеження

Адвокат Миколи Цукура стверджує, що його підзахисного побили

Слідчий суддя Ірпінського міського суду в Київській області призначив невідкладне судово-медичне обстеження колишньому заступнику голови роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Миколі Цукурі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відповідне рішення суд ухвалив на прохання адвоката Цукура, який стверджує, що його підзахисного побили.

Зазначається, що таким чином суд частково задовольнив заяву адвоката про нібито незаконне перебування Цукури в місцях позбавлення волі.

Раніше Генеральна прокуратура звинуватила колишніх бійців роти "Торнадо", яких утримують в Лук’янівському СІЗО, в масових заворушеннях, погрозах вбивством і вимаганні.

Нагадаємо, ув’язнені в Лук’янівському СІЗО екс-бійці спецпідрозділу "Торнадо" повідомили омбудсмену Людмилі Денисовій, що їм потрібна медична допомога, та поскаржились на працівників медичної частини слідчого ізолятору.