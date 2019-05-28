Суд назначил дату рассмотрения дела Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области анонсировал рассмотрение дела в отношении обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суде отметили, что рассмотрение дела начнется 3 июня. Председательствующая судья по делу Елена Черная.

"Дело (Гандзюк, - ред.) назначено к подготовительному судебному заседанию на 13:10 3 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что представители СМИ могут проводить в зале фотосъемку, видео - и аудиозапись с использованием портативных видео - и аудиотехнических средств без отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом.

Напомним, 23 мая состоялось одно из последних заседаний Временной следственной комиссии Верховной рады для расследования сведений относительно нападения на Екатерину Гандзюк. Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков его проигнорировали.

Ранее ГПУ сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрение 5 лицам, которые являются предполагаемыми исполнителями преступления. В частности, ранее сообщалось подозрения в отношении ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, - ред.) Изменен на 2 ч. ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения ).