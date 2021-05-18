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Суд назначил дату рассмотрения апелляции на домашний арест Медведчука

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Вторник 18 мая 2021 15:49
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на домашний арест Медведчука Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении Виктора Медведчука. Заседание назначили на 21 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 13 мая 2021 года О применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 21 мая 2021 года (12 час. 00 мин.), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Состав суда: судья-докладчик В. М. Лашевич, судьи Росик Т. В., Ященко М. А.

Ранее Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда относительно круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука. Настаивают на содержании под стражей. Также защита внесла апелляцию.

Напомним, 13 мая Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Медведчука и решил отправить его под домашний арест.

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