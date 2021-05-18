Суд назначил дату рассмотрения апелляции на домашний арест Медведчука

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении Виктора Медведчука . Заседание назначили на 21 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе суда .

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 13 мая 2021 года О применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 21 мая 2021 года (12 час. 00 мин.), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Состав суда: судья-докладчик В. М. Лашевич, судьи Росик Т. В., Ященко М. А.