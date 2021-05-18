ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суд призначив дату розгляду апеляції на домашній арешт Медведчука

Новость на русском →
Вівторок 18 травня 2021 15:49
Суд призначив дату розгляду апеляції на домашній арешт Медведчука Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно Віктора Медведчука. Засідання призначили на 21 травня.

Про це повідомили у прес-службі суду.

"Розгляд апеляційних скарг, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного М., призначено на 21 травня 2021 року (12 год. 00 хв.), зал судового засідання № 201", - йдеться в повідомленні.

Склад суду: суддя-доповідач В.М. Лашевич, судді Росік Т.В., Ященко М.А.

Раніше Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду щодо цілодобового домашнього арешту Віктора Медведчука. Наполягають на утриманні під вартою. Також захист внесла апеляцію.

Нагадаємо, 13 травня Печерський райсуд Києва відхилив клопотання прокуратури про взяття під варту Медведчука і вирішив відправити його під домашній арешт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук Апелляционный суд Киева
NEWS
Київ накрила гроза з градом
Київ накрила гроза з градом
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні