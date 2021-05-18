Суд призначив дату розгляду апеляції на домашній арешт Медведчука
Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно Віктора Медведчука. Засідання призначили на 21 травня.
Про це повідомили у прес-службі суду.
"Розгляд апеляційних скарг, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного М., призначено на 21 травня 2021 року (12 год. 00 хв.), зал судового засідання № 201", - йдеться в повідомленні.
Склад суду: суддя-доповідач В.М. Лашевич, судді Росік Т.В., Ященко М.А.
Раніше Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду щодо цілодобового домашнього арешту Віктора Медведчука. Наполягають на утриманні під вартою. Також захист внесла апеляцію.
Нагадаємо, 13 травня Печерський райсуд Києва відхилив клопотання прокуратури про взяття під варту Медведчука і вирішив відправити його під домашній арешт.