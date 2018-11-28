Суд назначил на 30 ноября рассмотрение ходатайства по делу Савченко и Рубана

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Ходатайство касается ознакомления защиты Савченко с материалами дела

Шевченковский районный суд Киева назначил на 30 ноября рассмотрение ходатайства о сроке ознакомления с материалами досудебного расследования для стороны защиты народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Судебную власть Украины.

Как отмечается, на рассмотрение суда поступило ходатайство об установлении защитникам Савченко -Тананакину, Шандрину, Левковцю, Глобе, Джеваге - срока ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Владимира Рубана и Надежды Савченко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ст. 112, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 30 ноября 2018 года в 13:30 в помещении Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Апелляционный суд Киева оставил под арестом народного депутата Украины Надежду Савченко до 23 декабря.

22 марта текущего года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности.

В тот же день Савченко вручили подозрение в подготовке терактов в Киеве и задержали.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, Савченко предлагала офицерам Вооруженных сил Украины осуществить теракты против руководства страны.

Кроме того, Луценко заявлял, что Савченко планировала совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".