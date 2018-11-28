Суд призначив на 30 листопада розгляд клопотання у справі Савченко та Рубана

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Клопотання стосується ознайомлення захисту Савченко з матеріалами справи

Шевченківський районний суд Києва призначив на 30 листопада розгляд клопотання про термін ознайомлення з матеріалами досудового розслідування для сторони захисту народного депутата Надії Савченко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Судову владу України.

Як зазначається, на розгляд суду надійшло клопотання про встановлення захисникам Савченко -Тананакіну, Шандріну, Левковцю, Глобі, Джевазі - строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Володимира Рубана та Надії Савченко у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ст. 112, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

"Судове засідання з розгляду клопотання призначено 30 листопада 2018 року о 13:30 в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31-А", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд Києва залишив під арештом народного депутата України Надію Савченко до 23 грудня.

22 березня поточного року Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності.

У той же день Савченко вручили підозру у підготовці терактів в Києві та затримали.

Як заявляв генпрокурор Юрій Луценко, Савченко пропонувала офіцерам Збройних сил України здійснити теракти проти керівництва країни.

Крім того, Луценко заявляв, що Савченко планувала здійснити терористичний акт в залі українського парламенту, "знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе".