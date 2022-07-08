Суд назначил 15 лет тюрьмы еще восьми боевикам "ДНР", воевавшим против Украины

Еще восемь боевиков так называемой "ДНР" получили по 15 лет тюрьмы за участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Отмечается, что боевиков задержали во время освобождения территорий на востоке на севере Украины. Они воевали в рядах российской армии.

Один из них, житель Донецка, "мобилизовался" добровольно в первый день полномасштабной войны. Он был распределен на должность стрелка 115 полка и прошел недельную боевую подготовку в российском Белгороде. Боевик сдался в плен во время освобождения села Ольховка Харьковской области.

Еще семь оккупантов занимали должности командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков. Их задержали во время освобождения Сумской области.

Всех боевиков признали виновными по двум статьям УКУ. Они получили по 15 лет тюремного заключения с конфискацией всего принадлежащего им имущества.