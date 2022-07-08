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Суд призначив 15 років тюрми ще восьми бойовикам "ДНР", які воювали проти України

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 12:27
Суд призначив 15 років тюрми ще восьми бойовикам "ДНР", які воювали проти України Фото: ще 8 бойовиків "ДНР" отримали тюремне ув'язнення (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталія Юрченко

Ще вісім бойовиків так званої "ДНР" отримали по 15 років в'язниці за участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зазначається, що бойовиків затримали під час звільнення територій на сході на півночі України. Вони воювали у лавах російської армії.

Один з них, мешканець Донецька, "мобілізувався" добровільно у перший день повномасштабної війни. Він був розподілений на посаду стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському Бєлгороді. Бойовик здався у полон під час звільнення села Вільхівка Харківської області.

Ще семеро окупантів обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців. Їх затримали під час звільнення Сумської області.

Всіх бойовиків визнали винними за двома статтями ККУ. Вони отримали по 15 років тюремного ув'язнення з конфіскацією всього належного їм майна.

Нагадаємо, що СБУ затримала коригувальника удару по мосту в Запорізькій області, де були позиції ЗСУ.

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