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Суд призначив 15 років росіянину, якого РФ замість в’язниці відправила воювати під Дебальцеве

Новини » Суспільство    03.09.2019 - 17:10
Суд призначив 15 років росіянину, якого РФ замість в’язниці відправила воювати під Дебальцеве
Ілюстративне фото (Служба безпеки України Youtube.jpg)

Гаджиєву присудили 15 років ув'язнення та конфіскацію всього майна

Суд у Донецькій області засудив до 15 років ув’язнення громадянина Росії Руслана Гаджиєва, який з 2014 року працював на бойовиків водієм-механіком танку та брав участь у бойових діях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок Артемівського міськрайонного суду.

Зазначається, що Гаджиєва визнали винним у теракті, участі у терористичній організації, незаконному поводженні зі зброєю та веденні агресивних воєнних дій.

Окрім тюремного строку, чоловікові присудили конфіскацію всього його майна в дохід України.

Як відомо, Руслан Гаджиєв у грудні 2014 року вступив до лав батальйону "Август", що входив до складу самопроголошеної "ЛНР". Слідство довело, що протягом грудня 2014 року-січня 2015 року громадянин Росії Гаджиєв, будучи водієм-механіком танка, атакував позиції підрозділів ЗСУ у Донецькій області. Під час боїв найманець убив вісьмох українських армійців. Ще 12-ро були поранені. Затримали Гаджиєва у січні 2015 року і вже у суді бойовик повністю визнав свою провину.

Нагадаємо, у 2018 році Україна назвала імена в’язнів, яких готова передати Росії. У списку був також Гаджиєв.

Як повідомляє РБК-Україна, Гаджиев також писав звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про обмін.

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