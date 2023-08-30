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Суд націоналізував завод сенатора РФ в Конотопі

Середа 30 серпня 2023 17:19
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Суд націоналізував завод сенатора РФ в Конотопі Фото: Сергій Калашников (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

ВАКС дозволив націоналізувати підприємство з виробництва гільз для двигунів, яке знаходилось у місті Конотоп, Сумської області. Його власником був російський сенатор Сергій Калашников.

Про це повідомляє РБК-Україна з поиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

Мова йде про 100% націоналізацію статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь - Конотоп", що у Сумській області. Воно є одним з найбільших виробників гільз циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

У 2011 році завод придбав депутат обласної ради Костромської області РФ від партії "Єдина Росія"Сергій Калашников через підконтрольну йому кіпрську компанію. За даними слідства, до повномасштабного вторгнення РФ продукцію заводу постачали до Росії для потреб російського військово-промислового комплексу.

Комплектуючі використовували для виробництва російських військових кораблів.

Слідчі з'ясували, що Калашников голосував за ратифікацію "договорів" про визнання так званих "ДНР/ЛНР". А з 2022 року підтримує приєднання окупованих територій до Росії.

Конфіскація активів в Україні

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та конфіскував активи херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Також нещодавно Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів у Ворони Дмитра Михайловича. Він є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області.

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