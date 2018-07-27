В суд направлено обвинительный акт в отношении депутата "городского совета Евпатории"

Новости Общество 27.07.2018 - 18:58
Фото: прокуратура Крыма (uk.wikipedia.org)
Фото: прокуратура Крыма (uk.wikipedia.org)

"Депутат" обеспечивал перевозку членов незаконных организаций для захвата административных зданий

Прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) направила в Апелляционный суд города Киева обвинительный акт в отношении депутата так называемого незаконно созданного органа местного самоуправления "Евпаторийского городского совета". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

В пресс-службе отмечают, что в марте 2014 года в Крыму, "депутат" обеспечивал перевозку членов незаконно образованных организаций "Черного казачества", "Самообороны Крыма" для захвата административных зданий и органов местного самоуправления, также для обеспечения проведения незаконного референдума на территории города Евпатория.

Как сообщается, в 2014 году он был избран депутатом от политической партии "Единая Россия" к так называемому "Евпаторийскому городскому совету", созданном оккупационными властями.

Напомним, что 3 апреля СБУ задержала депутата самопровозглашенного "городского совета Евпатории".

Добавим, что также в суд передано обвинение в госизмене в отношении экс-директора Департамента госохраны в Крыму Станислава Шапортова. Он в марте 2014 года во время общих собраний и личных встреч с военнослужащими Департамента охраны в Крыму Управления госохраны подстрекал личный состав к непризнанию органов госвласти Украины.

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