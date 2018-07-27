До суду скеровано обвинувальний акт відносно депутата "міської ради Євпаторії"

"Депутат" забезпечував перевезення членів незаконних організацій для захоплення адміністративних будівель

Прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК) направила до Апеляційного суду міста Києва обвинувальний акт відносно депутата так званого незаконно утвореного органу місцевого самоврядування "Евпаторийского городского совета". Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

У прес-службі зазначають, що у березні 2014 року в Криму, "депутат" забезпечував перевезення членів незаконно утворених організацій "Черного казачества", "Самообороны Крыма" для захоплення адміністративних будівель та органів місцевого самоврядування, також для забезпечення проведення незаконного референдуму на території міста Євпаторія.



Як повідомляється, 2014 року він був обраний депутатом від політичної партії "Единая Россия" до так званої "Євпаторійської міської ради", створеної окупаційною владою.

Нагадаємо, що 3 квітня СБУ затримала депутата самопроголошеної "міської ради Євпаторії".

Додамо, що також до суду передано обвинувачення у держзраді щодо екс-директора Департаменту держохорони в Криму Станіслава Шапортова. Він у березні 2014 року під час загальних зборів та особистих зустрічей з військовослужбовцями Департаменту охорони в Криму Управління держохорони підбурював особовий склад щодо невизнання органів держвлади України.