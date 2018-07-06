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В суд передано обвинение в госизмене против экс-директора Департамента госохраны в Крыму

НовостиПолитика    06.07.2018 - 17:02
Фото: Станислав Шапортов (facebook.com)
Фото: Станислав Шапортов (facebook.com)

В частности, подозреваемый занимался организацией участия личного состава в проведении незаконного референдума в Крыму

Военная прокуратура Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении генерал-майора, заместителя начальника управления госохраны Украины - директора Департамента охраны в АР Крым Управления госохраны Украины Станислава Шапортова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, Шапортов в марта 2014 года во время общего собрания и личных встреч с военнослужащими Департамента охраны в Крыму Управления госохраны подстрекал личный состав к непризнанию органов госвласти Украины, невыполнению приказов руководства Управления госохраны, а также непринятию мер по противодействию агрессии и военной оккупации Крыма и Севастополя. Указано, что подозреваемый также занимался организацией участия личного состава в проведении незаконного референдума на территории АР Крым, организованного оккупационной "властью".

Отмечается, что 25 июня 2017 года Подольский районный суд Киева разрешил в порядке ст. 297-4 УПК Украины осуществление специального досудебного расследования в отношении Шапортова. Разрешение было предоставлено в связи с сокрытием подозреваемого от органа досудебного расследования с целью уклонения от уголовной ответственности.

"Военной прокуратурой Центрального региона Украины 05.07.2018 направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Управления государственной охраны Украины - директора Департамента охраны в Автономной Республике Крым Управления государственной охраны Украины генерал-майора Шапортова С. В. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (госизмена, - ред.) УК Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура Крыма направила в суд обвинительные акты в отношении бывшего депутата Верховного совета Крыма и экс-депутата Севастопольского городского совета за совершение государственной измены.

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Теги публикации: Крым, обвинение, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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