В суд направили обвинения в госизмене по двум депутатам горсовета Севастополя

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета 6-го созыва за государственную измену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Сообщается, что в 2014 году депутаты приняли ряд незаконных постановлений о проведении референдума, которым Российская Федерация пыталась легитимизировать оккупацию территории Крыма.

"Таким образом, своими действиями обвиняемые нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, помогая Российской Федерации оккупировать остров. Поскольку обвиняемые скрываются от органов досудебного расследования и суда на временно оккупированной территории полуострова, обвинительные акты направлены в суд в порядке специального досудебного расследования (in absentia)", - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемым грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Всего прокуратурой АР Крым направлено в суд 68 обвинительных актов в отношении депутатов Верховной рады Крыма и 27 - в отношении депутатов Севастопольского совета.

Ранее РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева признал виновным в госизмене бывшего полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова, приговорив его к 13 годам лишения свободы.

Напомним, контрразведка СБУ расследует более 100 уголовных производств, связанных с государственной изменой и шпионажем. При этом 40 человек уже получили судебные приговоры по статьям "госизмена" и "шпионаж".