До суду направили звинувачення у державній зраді по двом депутатам міськради Севастополя

Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради 6-го скликання за державну зраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Криму.

Повідомляється, що в 2014 році депутати прийняли низку незаконних постанов про проведення референдуму, яким Російська Федерація намагалася легітимізувати окупацію території Криму.

"Таким чином, своїми діями обвинувачені завдали шкоди суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, допомагаючи Російської Федерації окупувати острів. Оскільки обвинувачені переховуються від органів досудового розслідування й суду на тимчасово окупованій території півострова, обвинувальні акти спрямовані в суд у порядку спеціального досудового розслідування (in absentia)", - повідомили в прокуратурі.

Обвинуваченим загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Лише прокуратурою АР Крим направлено до суду 68 обвинувальних актів щодо депутатів Верховної ради Криму і 27 - щодо депутатів Севастопольської ради.

Раніше РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва визнав винним у державній зраді колишнього полковника Збройних сил України Івана Без`язикова, засудивши його до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ розслідує понад 100 кримінальних проваджень, пов'язаних з державною зрадою і шпигунством. При цьому 40 осіб вже отримали судові вироки за статтями "держзрада" і "шпигунство".