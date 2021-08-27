ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В суд направили обвинение против президента Нацакадемии аграрных наук по делу о взятках

Новина українською →
Киев, Пятница 27 августа 2021 15:11
В суд направили обвинение против президента Нацакадемии аграрных наук по делу о взятках Фото: обвинение против президента НААН по делу о взятках направлено в суд (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Расследование уголовного дела в отношении президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзала, который подозревается в получении взяток, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении президента НААН в получении им неправомерной выгоды.

"Сегодня, 27 августа, обвинительный акт в отношении президента НААН направлен в суд", - отметили в управлении.

Напомним, в мае Ярославу Гадзале сообщили о подозрении в получении взятки в размере 4 млн гривен.

Отметим, ранее его заподозрили в получении взятки за назначение на должность руководителя одного из госпредприятий, входящих в структуру академии.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году ему уже сообщали подозрение во вмешательстве в деятельность работника Государственной исполнительной службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Министерство внутренних дел Украины коррупция
NEWS
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес