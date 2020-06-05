В суд направили еще одно обвинение против экс-нардепа Полякова

Антикоррупционные правоохранительные органы направили в суд обвинительный акт против бывшего народного депутата восьмого созыва Максима Полякова. Его обвиняют в незаконном получении 367 тысяч гривен компенсации за жилье, а также в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что с февраля 2018 по август 2019 года Поляков получал компенсацию за аренду номера в отеле "Киев", хотя с 2016 года проживал в собственной квартире в столице.

Также по данным следствия, он сознательно не указал в своей декларации за 2016 год приобретение указанной квартиры, стоимость которой составляет около 10,91 миллиона гривен. В декларации за 2017 год экс-нардеп не указал 5,24 млн грн доходов и расходов в размере 5,19 млн грн в связи с приобретением квартиры.

"5 июня 2020 прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению народного депутата Украины VIII созыва в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице, а также внесении недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 года", - сообщили в САП.

На сегодня обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 20 декабря 2019 года Полякову сообщили подозрение в связи с получением незаконной компенсации за жилье и недостоверным декларированием.

Отметим, также Поляков фигурирует в так называемом "янтарном деле" - по данным правоохранителей, он и еще один экс-нардеп Борислав Розенблат получили 285 тысяч долларов за регистрацию законопроекта о добыче янтаря.