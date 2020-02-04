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Суд повторно отложил подготовительное заседание по "янтарному делу"

Новости » Общество     04.02.2020 - 15:18
Суд повторно отложил подготовительное заседание по "янтарному делу"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подготовительное заседание перенесли на 24 марта из-за неявки одного из подозреваемых

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отложил второй раз к ряду подготовительное заседание по "янтарному делу", которое было запланировано на 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Такое решение было принято в связи с неявкой одного из подозреваемых. Следующее заседание назначено на 24 марта 2020 года.

"4 февраля в Высшем антикоррупционном суде запланировано подготовительное судебное заседание по делу об обвинении 6 человек, в том числе двух народных депутатов Украины 8 созыва, причастных к получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Однако указанное заседание второй раз подряд не состоялось из-за неявки в суд одного из обвиняемых", - сообщили в САП.

Напомним, в 2017 году народные депутаты восьмого созыва Борислав Розенблат и Максим Поляков получили взятки в 285 тысяч долларов за регистрацию законопроекта о добыче янтаря. Позже в НАБУ сообщили, что задержали шестерых фигурантов "янтарного дела". Среди них трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа и два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией.

В 2018 году детективы НАБУ завершили досудебное расследование по так называемому "янтарному делу" и направили материалы в суд.

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