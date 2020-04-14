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Суд почав обрання запобіжного заходу Чорновіл

Новини » Суспільство     14.04.2020 - 17:04
Суд почав обрання запобіжного заходу Чорновіл
Фото: Тетяна Чорновіл (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всі члени "Європейської солідарності" готові взяти Тетяну Чорновіл на поруки

Печерський районний суд міста Києва почав обирати запобіжний захід колишньому народному депутату Тетяні Чорновіл. Про це повідомляє РБК-Украина.

Перед початком судового засідання співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що всі члени фракції готові взяти на поруки Тетяну Чорновіл.

"Вся фракція "Європейської солідарності" готова взяти пані Тетяну Чорновіл на поруки, всі 27 наших депутатів. Більшість з нас тут є", - зазначила Геращенко.

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Опубліковано Миколою Княжицьким Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні Чорновіл прийшла на допит у справі про вбивство в Державне бюро розслідувань.

Раніше співробітники ДБР прийшли з обшуками в дім до екс-нардепу Чорновіл. За словами колишнього парламентарія, обшуки проходили по справі про підпал офісу Партії регіонів у Києві в лютому 2014 року.

Пізніше глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на обшуки у Тетяни Чорновіл та вручення їй підозри у вбивстві, назвавши дії Державного бюро "жагою помсти".

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Новини України Тетяна Чорновол
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