Суд почав обирати запобіжний захід Тамразову

Печерський районний суд міста Києва сьогодні розпочав засідання з обрання запобіжного заходу Тамразову

Печерський районний суд міста Києва сьогодні, 10 серпня, розпочав засідання з обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексію Тамразову. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу Тамразову", - заявив слідчий суддя.

Як повідомляло РБК-Україна, сторона захисту буде клопотати про звільнення Олексія Тамразова без обрання запобіжного заходу. Зазначимо, що під Печерським районним судом Києва зібралося близько сотні активістів, які прийшли підтримати Тамразова. Зокрема, в зал суду прийшов координатор організації С14 Сергій Мазур.

Нагадаємо, 9 серпня Генеральна прокуратура України затримала Олексія Тамразова на спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тисяч доларів. Зокрема, Тамразов намагався дати хабар прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, яке пов'язане з діяльністю злочинної організації екс-президента України Віктора Януковича.

Як відомо, Тамразов з 2010 року по березень 2014 року обіймав посаду першого заступника голови правління державного ПАТ "Укргазвидобування". Він також є власником видання Insider.