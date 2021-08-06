Суд начал избирать меру пресечения нападавшему на Кабмин

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию суда.

"Прошу не выбирать альтернативную меру пресечения в виде денежного залога, поскольку инкриминируемое преступление совершено с угрозой применения насилия", - говорится в обращении прокурора и полиции.

Для него просят применить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, нападавшего на Кабинет министров Украины задержали почти сразу после угроз взорвать правительство.

РБК-Украина утром писало, что неизвестный мужчина вошел в здание правительства и угрожал взорвать гранату в помещении. Он заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".