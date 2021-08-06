Суд начал избирать меру пресечения нападавшему на Кабмин
Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин. Прокуратура просит суд назначить арест без права внесения залога.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.
Ветеран, захвативший с гранатой Кабмин. Включение из судаPosted by Сегодня on Friday, August 6, 2021
Для него просят применить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
"Прошу не выбирать альтернативную меру пресечения в виде денежного залога, поскольку инкриминируемое преступление совершено с угрозой применения насилия", - говорится в обращении прокурора и полиции.
Ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что нападавшему грозит 15 лет тюрьмы.
Напомним, нападавшего на Кабинет министров Украины задержали почти сразу после угроз взорвать правительство.
РБК-Украина утром писало, что неизвестный мужчина вошел в здание правительства и угрожал взорвать гранату в помещении. Он заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".