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Суд начал избирать меру пресечения нападавшему на Кабмин

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Киев, Пятница 06 августа 2021 12:28
Суд начал избирать меру пресечения нападавшему на Кабмин Фото: суд избирает меру пресечения нападавшему на Кабмин (Нацполиция)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин. Прокуратура просит суд назначить арест без права внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.

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Posted by Сегодня on Friday, August 6, 2021

Для него просят применить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

"Прошу не выбирать альтернативную меру пресечения в виде денежного залога, поскольку инкриминируемое преступление совершено с угрозой применения насилия", - говорится в обращении прокурора и полиции.

Ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что нападавшему грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, нападавшего на Кабинет министров Украины задержали почти сразу после угроз взорвать правительство.

РБК-Украина утром писало, что неизвестный мужчина вошел в здание правительства и угрожал взорвать гранату в помещении. Он заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".

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