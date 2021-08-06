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Суд почав обирати запобіжний захід нападнику на Кабмін

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Київ, П'ятниця 06 серпня 2021 12:28
Суд почав обирати запобіжний захід нападнику на Кабмін Фото: суд обирає запобіжний захід нападнику на Кабмін (Нацполіція)
Автор: Анастасія Рокитна

Печерський районний суд Києві обирає запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який погрожував підірвати Кабмін. Прокуратура просить суд призначити арешт без права внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію суду.

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Posted by Сегодня on Friday, August 6, 2021

Для нього просять застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

"Прошу не обирати альтернативний запобіжний захід у вигляді грошової застави, оскільки інкримінований злочин вчинено з погрозою застосування насильства", - йдеться у зверненні прокурора та поліції.

Раніше голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що нападнкику загрожує 15 років в'язниці.

Нагадаємо, нападника на Кабінет міністрів України затримали майже одразу після погроз підірвати уряд.

РБК-Україна зранку писало, що невідомий чоловік увійшов у будівлю уряду і погрожував підірвати гранату в приміщенні. Він заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде".

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