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Угрожавшего взорвать Кабмин задержали

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Киев, Среда 04 августа 2021 11:34
Угрожавшего взорвать Кабмин задержали Фото: в Киеве задержали нападавшего на Кабмин (kyiv.npu.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня мужчина с гранатой угрожал взорвать здание Кабинета министров Украины. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Ранее полиция ввела спецоперацию по задержанию нападавшего. Правоохранители вели с ним переговоры.

Гончаренко на своем Telegram-канале сообщил, что мужчину задержали.

Напомним, правоохранители перекрыли движение на улицах возле Кабинета министров Украины из-за ситуации в здании.

РБК-Украина утром писало, что неизвестный мужчина вошел в здание правительства и угрожал взорвать гранату в помещении. Он заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".

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