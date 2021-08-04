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В здании Кабмина мужчина угрожает взорвать гранату

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Киев, Среда 04 августа 2021 10:57
В здании Кабмина мужчина угрожает взорвать гранату Фото: в здание Кабмина зашел мужчина с гранатой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в помещении Кабмина. Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "Украина 24".

Мужчина угрожает вырвать чеку и взорвать здание.

Кроме того, есть прямой эфир из-под здания правительства.

LIVE: Чоловік захопив Кабмін. Погрожує підірвати себе гранатою

Posted by УНН - Українські Національні Новини on Wednesday, August 4, 2021

Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет". В то же время в здание свободно заходят и выходят люди.

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В здании Кабмина мужчина угрожает взорвать гранату
В здании Кабмина мужчина угрожает взорвать гранату
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