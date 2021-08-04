В здании Кабмина мужчина угрожает взорвать гранату
Фото: в здание Кабмина зашел мужчина с гранатой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в помещении Кабмина. Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "Украина 24".
Мужчина угрожает вырвать чеку и взорвать здание.
Кроме того, есть прямой эфир из-под здания правительства.
LIVE: Чоловік захопив Кабмін. Погрожує підірвати себе гранатоюPosted by УНН - Українські Національні Новини on Wednesday, August 4, 2021
Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет". В то же время в здание свободно заходят и выходят люди.