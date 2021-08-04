В здании Кабмина мужчина угрожает взорвать гранату

Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в помещении Кабмина. Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на телеканал " Украина 24 ".

Мужчина угрожает вырвать чеку и взорвать здание.

Кроме того, есть прямой эфир из-под здания правительства.

LIVE: Чоловік захопив Кабмін. Погрожує підірвати себе гранатою Posted by УНН - Українські Національні Новини on Wednesday, August 4, 2021

Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет". В то же время в здание свободно заходят и выходят люди.