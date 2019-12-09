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Суд почав дослідження доказів у справі Труханова

Новини » Політика     09.12.2019 - 14:56
Суд почав дослідження доказів у справі Труханова
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Розглянули відеозаписи обшуків та листування

Вищий антикорупційний суд провів чергове судове засідання у справі про обвинувачення мера Одеси Геннадія Труханова у декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На засіданні розпочато дослідження доказів, заявлених стороною обвинувачення - а саме відеозаписів обшуків, а також листування обвинуваченого та його родичів.

Наступне засідання, на якому продовжиться дослідження доказів, призначено на 15:00 23 січня 2020 року.

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді 22 листопада не відбулося заплановане засідання у справі Одеського міського голови Геннадія Труханова через його неявку в суд.

РБК-Україна писало, що 6 листопада на засіданні Вищого антикорупційного суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувальний акт стосовно міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Раніше слідство встановило, що у 2015-16 роках Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки в ряді суб'єктів, відсотки по вкладах в банках. Всього у декларації 2015 року він не вніс майна на загальну суму 32,5 млн грн, в декларації 2016 року - на 18,81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у мера Одеси є спільні діти.

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