Суд може відправити Трампа за ґрати ще до закінчення процесу: у чому причина

Суддя Хуан Мерчан заявив, що дев'ять штрафів по тисячі доларів кожен, схоже, не втримали Трампа від порушення наказу, який забороняє йому публічно говорити про присяжних та свідків. Його порушення карається штрафом до 1000 доларів США або тюремним ув'язненням на строк до 30 діб.

"Я не хочу накладати ув'язнення і зробив усе можливе, щоб уникнути цього. Але я зроблю це, якщо необхідно", - сказав Мерчан на початку судового процесу.

Тюремний висновок стане безпрецедентним кроком в історичному процесі, який пов'язаний із виплатою грошей за мовчання актрисі Стормі Деніелс перед виборами 2016 року.

Суддя заявив, що вважає ув'язнення воістину останнім засобом", оскільки він може зірвати судовий процес, створити надзвичайні проблеми з безпекою та ускладнити президентські вибори 2024 року.

Але він також підкреслив, що "тривалі та навмисні" порушення Трампом наказу про нерозголошення інформації є "прямим нападом на верховенство закону".

Минулого тижня Мерчан оштрафував Трампа на 9000 доларів за дев'ять постів у соціальних мережах, які, на його думку, порушили заборону нерозголошення інформації.