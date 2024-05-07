Суд может отправить Трампа за решетку еще до окончания процесса: в чем причина

Судья в деле Дональда Трампа о выплате денег актрисе Сторми Дэниэлс в десятый раз и признал его виновным в неуважении к суду за нарушение приказа о неразглашении информации. Судья также предупредил президента, что дальнейшие нарушения могут привести к заключению под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Судья Хуан Мерчан заявил, что девять штрафов по тысяче долларов каждый, похоже, не удержали Трампа от нарушения приказа, который запрещает ему публично говорить о присяжных и свидетелях. Его нарушение карается штрафом до 1000 долларов США или тюремным заключением на срок до 30 суток.
"Я не хочу налагать тюремное заключение и сделал все возможное, чтобы избежать этого. Но я сделаю это, если необходимо", - сказал Мерчан в начале судебного процесса.
Тюремное заключение станет беспрецедентным шагом в историческом процессе, который связан с выплатой денег за молчание актрисе Сторми Дэниэлс перед выборами 2016 года.
Судья заявил, что считает тюремное заключение поистине последним средством", поскольку оно может сорвать судебный процесс, создать чрезвычайные проблемы с безопасностью и осложнить президентские выборы 2024 года.
Но он также подчеркнул, что "продолжительные и умышленные" нарушения Трампом приказа о неразглашении информации представляют собой "прямое нападение на верховенство закона".
На прошлой неделе Мерчан оштрафовал Трампа на 9000 долларов за девять постов в социальных сетях, которые, по его мнению, нарушили запрет на неразглашение информации.
В апреле в Нью-Йорке начался судебный процесс против президента США Дональда Трампа по обвинению в попытке подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс за неразглашение информации об их отношениях.
Его обвиняют в том, что в 2014 году он за 130 тысяч долларов пытался подкупить Дэниелс, чтобы помешать ей обнародовать свои заявления о сексуальных отношениях. При этом Трамп отрицает факт этой встречи.
О том, по каким судебным процессам сейчас проходит президент США Дональд Трамп, действительно ли его могут отправить в тюрьму и как эти суды влияют на его шансы на выборах – читайте в материале РБК-Украина.
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