Суд может отправить Трампа за решетку еще до окончания процесса: в чем причина

Судья Хуан Мерчан заявил, что девять штрафов по тысяче долларов каждый, похоже, не удержали Трампа от нарушения приказа, который запрещает ему публично говорить о присяжных и свидетелях. Его нарушение карается штрафом до 1000 долларов США или тюремным заключением на срок до 30 суток.

"Я не хочу налагать тюремное заключение и сделал все возможное, чтобы избежать этого. Но я сделаю это, если необходимо", - сказал Мерчан в начале судебного процесса.

Тюремное заключение станет беспрецедентным шагом в историческом процессе, который связан с выплатой денег за молчание актрисе Сторми Дэниэлс перед выборами 2016 года.

Судья заявил, что считает тюремное заключение поистине последним средством", поскольку оно может сорвать судебный процесс, создать чрезвычайные проблемы с безопасностью и осложнить президентские выборы 2024 года.

Но он также подчеркнул, что "продолжительные и умышленные" нарушения Трампом приказа о неразглашении информации представляют собой "прямое нападение на верховенство закона".

На прошлой неделе Мерчан оштрафовал Трампа на 9000 долларов за девять постов в социальных сетях, которые, по его мнению, нарушили запрет на неразглашение информации.