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Гриценко на выборах 2019: результаты голосования за кандидата

Новости » Выборы 2019    25.03.2019 - 16:48
Гриценко на выборах 2019: результаты голосования за кандидата
Фото: Анатолий Гриценко (facebook.com/Анатолий_Гриценко)

Гриценко является единым кандидатом от демократических сил на выборах 2019

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко входит в пятерку лидеров президентского рейтинга на выборах 2019. Подробнее о результатах голосования - в материале РБК-Украина.

Гриценко заявил о намерении принимать участие в президентских выборах еще в мае прошлого года. Он заявил, что у него есть план по возвращению Донбасса и Крыма, который он намерен реализовать, в случае победы. Гриценко на выборах 2019 позиционирует себя как единый кандидат от демократический сил.

В частности, в пользу Гриценко свои кандидатуры с выборов сняли мэр Львова Андрей Садовый и лидер политической партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов. О своей поддержке Гриценко заявлял еще один экс-кандидат в президенты, представитель партии "Сила людей" Дмитрий Гнап.

Рейтинг Гриценко

По состоянию на сентябрь-октябрь, по данным социологов, Гриценко разделял третью позицию в рейтинге кандидатов в президенты с действующим главой государства Петром Порошенко. В октябре-ноябре Гриценко опустился на четвертое место, уступив Порошенко 0,1%. В ноябре-декабре Гриценко опустился на шестое место президентского рейтинга, а в конце января поднялся на пятую позицию. Сохранил Гриценко свою позицию в пятерке лидеров и в феврале, а в начале марта лидер "Гражданской позиции" поднялся на четверное место.

Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Гриценко занимает пятое место в рейтинге кандидатов в президенты. За лидера "Гражданской позиции" готовы проголосовать 9,4% опрошенных. На данный момент Гриценко опережают шоумен Владимир Зеленский (24,9%), лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,8%), действующий президент Петр Порошенко (17,4%) и нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (10,2%).

Опрос КМИС, который был проведен в период с 14 по 22 марта, свидетельствует о том, что Гриценко занимает пятое место в рейтинге кандидатов в президенты. За лидера "Гражданской позиции" готовы проголосовать 6,9% опрошенных. Гриценко в рейтинге опережають Зеленский (32,1%), Порошенко (17,1%), Тимошенко (12,5%), а также Юрий Бойко (10,4%).

Программа Гриценко

В своей предвыборной программе лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обещает, в частности, возвращение оккупированных территорий. По мнению Гриценко, возвращение оккупированного Донбасса возможно в пятилетний срок.

Также в планах лидера "Гражданской позиции" введение закона об импичменте президента, лишение правоохранителей влияния на экономику (в частности, речь идет о Службе безопасности Украины, Генеральной прокуратуре Украины и Национальной полиции) и запрет на проведение "прослушек", легализацию оружия, контроль государства за деятельностью банков.

В планах Гриценко также реформа армии. В частности, он предлагает отменить призыв и перейти полностью на контрактную армию, которая будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны.

Кроме того, Гриценко планирует, в случае победы на президентских выборах, проведение Всеукраинской переписи населения, на ее основе будут основываться планы развития экономики, образования, науки, медицины и пенсионного обеспечения.

Гриценко также обещает бороться с коррупцией, ввести эффективную кадровую политику, защищать права и свободы и собственность украинцев, принимать решительные действия и заключать выгодные для Украины договоры.

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