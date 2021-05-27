Суд в Москве оштрафовал Google за "недостаточную фильтрацию поисковой выдачи" в России

Суд Таганского района Москвы оштрафовал на 3,5 млн рублей (более 1,3 млн гривен) Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи на территории России. Компания была признана виновной в совершении административного правонарушения.

Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, суд рассмотрел протокол об административном правонарушении, совершенным Google на территории России, и признал компанию виновной в недостаточной фильтрации поисковой выдачи на территории страны.

"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - отметили в суде.

Ранее в России суд оштрафовал Google на 6 млн рублей (более 2,2 млн гривен) по трем административным делам за отказ удалить запрещенный контент.