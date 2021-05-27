Суд в Москве оштрафовал Google за "недостаточную фильтрацию поисковой выдачи" в России

Суд Таганского района Москвы оштрафовал на 3,5 млн рублей (более 1,3 млн гривен) Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи на территории России. Компания была признана виновной в совершении административного правонарушения.
Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным издания, суд рассмотрел протокол об административном правонарушении, совершенным Google на территории России, и признал компанию виновной в недостаточной фильтрации поисковой выдачи на территории страны.
"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей", - отметили в суде.
Ранее в России суд оштрафовал Google на 6 млн рублей (более 2,2 млн гривен) по трем административным делам за отказ удалить запрещенный контент.
Отметим, сегодня же суд в Москве снова оштрафовал социальную сеть Twitter на 28 млн рублей (более 10 млн гривен) за неудаление запрещенной информации.
Напомним, 20 мая ООО "Гугл" выплатило наложенный на него Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штраф в размере 1 млн гривен. Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.