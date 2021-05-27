Суд у Москві оштрафував Google за "недостатню фільтрацію пошукової видачі" в Росії

Суд Таганського району Москви оштрафував на 3,5 млн рублів (понад 1,3 млн гривень) Google за недостатню фільтрацію пошукової видачі на території Росії. Компанія була визнана винною у вчиненні адміністративного правопорушення.

Про це повідомило агентство "ТАСС" з посиланням на прес-службу суду.

За даними видання, суд розглянув протокол про адміністративне правопорушення, вчиненим Google на території Росії, і визнав компанію винною в недостатній фільтрації пошукової видачі на території країни.

"Їй призначено покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 3,5 млн рублів", - зазначили в суді.

Раніше в Росії суд оштрафував Google на 6 млн рублів (понад 2,2 млн гривень) за трьома адміністративними справами за відмову видалити заборонений контент.