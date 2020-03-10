Суд по МН17: подозреваемый обзавелся адвокатами для получения легального доступа к делу

Подозреваемый по делу МН17 Олег "Гюрза" Пулатов обзавелся адвокатами для того, что получить легальный доступ ко всем материалам дела, и потом иметь возможность манипулировать полученной информацией. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время справедливости: как начался суд по катастрофе рейса MH17 над Донбассом".

Отметим, вполне ожидаемо, никто из подозреваемых в нидерландский суд не приехал. Но и тотального игнорирования процесса, на удивление, тоже не последовало. Олег "Гюрза" Пулатов обзавелся российскими и нидерландскими адвокатами, которые будут представлять его интересы.

Как говорит собеседник РБК-Украина, хорошо знакомый с ходом расследования, это понадобилось россиянам для того, чтобы получить легальный доступ ко всем материалам дела, и потом иметь возможность манипулировать полученной информацией.

Напомним, в прокуратуре Нидерландов заявили, что десятки людей играли определенную роль в перевозке и установке "Бука", которым был сбит самолет рейса МН17.

Также Украина уверена, что в ходе судебного процесса по делу о крушении MH17 на Донбассе появятся новые подозреваемые.