ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Суд по MH17: слушания по делу возобновят 1 ноября

Новина українською →
Амстердам, Пятница 24 сентября 2021 18:07
Суд по MH17: слушания по делу возобновят 1 ноября Фото: слушания по делу о катастрофе MH17 продолжатся 1 ноября (zik ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд в Гааге (Нидерланды) возобновит слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года с 1 ноября. С 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента нидерландского De Telegraaf Саскии Беллеман.

По ее словам, слушания будут продолжены 1 ноября, включая обсуждение требования о возмещении ущерба. Она отметила, что в ноябре в суде выступят еще несколько спикеров.

"С 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение, кульминацией которого станет приговор", - добавила журналист.

Напомним, 17 июля 2014 Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса Амстердам - Куала-Лумпур сбили в Донецкой области. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли.

Отметим, ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что приговор по делу о катастрофе MH17 ожидается в конце 2022 года.

Как сообщало РБК-Украина, в ходе прошедших слушаний Россия отказала суду в допросе Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, которые на момент катастрофы занимали руководящие должности в командовании боевиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды MH17
NEWS
Закон об олигархах передадут на подпись, спорных поправок не нашли, - Вениславский
Закон об олигархах передадут на подпись, спорных поправок не нашли, - Вениславский
DAILY
Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией