Суд по MH17: слушания по делу возобновят 1 ноября

Фото: слушания по делу о катастрофе MH17 продолжатся 1 ноября (zik ua)

Суд в Гааге (Нидерланды) возобновит слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года с 1 ноября. С 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента нидерландского De Telegraaf Саскии Беллеман.

По ее словам, слушания будут продолжены 1 ноября, включая обсуждение требования о возмещении ущерба. Она отметила, что в ноябре в суде выступят еще несколько спикеров. "С 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение, кульминацией которого станет приговор", - добавила журналист.