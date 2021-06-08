Суд по MH17: останки двух из 298 жертв так и не были обнаружены
На сегодня до сих пор так и не были обнаружены останки двух из 298 жертв катастрофы MH17 на Донбассе. Все остальные жертвы установлены.
Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, передает в Twitter корреспондент нидерландского De Telegraaf Саския Беллеман.
По словам Стейнхейс, обломки и тела жертв собирали на площади до 60 квадратных километров, они падали на деревья и огороды. Он также отметил, что останки были упакованы в 239 мешков, после чего груз доставили в Нидерланды несколькими репатриационными рейсами.
Идентификация проходила с помощью ДНК, отпечатков пальцев, сравнения одежды и внешнего вида. В двух случаях пришлось идентифицировать жертв по телефонам и личным вещам - останки этих двух пассажиров не были обнаружены, но очевидно, что они находились на борту.
Судья добавил, что на наличие инородных материалов исследовали 61 тело. После удаления металлических частиц стало понятно, что самолет, вероятнее всего, пострадал от взрыва снаружи.
Напомним, ранее сообщалось, что российская хакерская группа Cozy Bear атаковала Нидерланды во время расследования катастрофы MH17.
Ранее в Bellingcat заявили о том, что все собранные доказательства по делу о катастрофе MH17 указывают на то, что самолет сбила российская ракета.