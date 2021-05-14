Суд над Медведчуком, в Киеве закроют аэропорт "Жуляны", "Динамо" выиграло Кубок Украины: новости за 13 мая

Суд избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку, аэропорт "Жуляны" закроют почти на год, Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины. Подробнее о том, что произошло в четверг, 13 мая, - в материале РБК-Украина.

Суд избрал меру пресечения Медведчуку

Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Политика отправили под домашний арест.

Отметим, что ранее прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога. Однако судья Печерского суда отклонил ходатайство прокурора и решил выбрать Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля 2021 года. Нардепа также обязали носить средство контроля, то есть электронный браслет.

Вся Украина перешла в "желтую" зону карантина

Все регионы Украины перевели в "желтую" зону карантина. В стране больше нет ни одного региона, где были бы превышены показатели по коронавирусу. Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

Так, с 13 мая в "желтую" из "оранжевой" зоны перевели Николаевскую и Черкасскую области. Также в этих регионах пришли в норму показатели коэффициента выявления случаев инфицирования.

Авиация Израиля уничтожила оперативные квартиры командиров ХАМАС

В ходе обострения конфликта Израиля и Палестины израильская авиация нанесла удар по оперативным квартирам командиров ХАМАС. Армия обороны также опубликовала видео ударов.

До этого террористическое движение ХАМАС выпустило 250 ракет "Айяш" дальностью до 220 км. Одной из целей был аэропорт возле Эйлата. Одна из ракет упала недалеко от города.

В Киеве закроют аэропорт "Жуляны" почти на год: названы даты и причина

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") закроют почти на целый год для ремонтных работ. Будут проводить работы по удлинению и усилению взлетно-посадочной полосы. Как сообщил глава совета директоров предприятия Денис Костржевский, аэропорт будет закрыт на 8-9 месяцев в 2023 году.

Обновление полосы позволит принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air без ограничений – это Airbus A320 и A321. Эти типы самолета не могут летать в аэропорт "Киев" с полной загрузкой, поэтому лоукостер откроет новое направление из Абу-Даби в Киев через аэропорт Борисполь.

"Убитые" Укрпочтой пчелы воскресли. И это не шутка (видео)

Скандал с убиенными Укрпочтой пчелами получил неожиданное продолжение. Так, насекомые, которые еще день назад были якобы мертвыми, начали оживать. Об этом рассказал глава Укрпочты Игорь Смелянский. А на сайте почты даже появилось видео подтверждение "воскрешения" закарпатских пчел.

"Вчера, практически все СМИ сообщили, что по вине Укрпочты погибло 8 миллионов пчел. Отдельная тема - кто успел посчитать их трупы (8 миллионов секунд = 92 дня) и чья вина, но оставим это за скобками, пока идет расследование. Важно другое - сегодня уже 118 ящиков пчел вашими и нашими усилиями (молитвами) воскресли, и это не шутка", - написал он

"Динамо" в экстра-тайме вырвало победу над "Зарей" в Кубке и завоевало третий трофей в сезоне

Киевское "Динамо" завоевало Кубок Украины сезона 2020/2021. В финале киевляне в экстра-тайме вырвали победу у луганской "Зари" - 1:0. Победный матч принес киевлянам 37-й кубковый трофей в истории "Динамо".

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В Украину движется новый циклон: синоптики ошарашили прогнозом

Погода в Украине в пятницу, 14 мая, начнет меняться благодаря новому циклону. Он принесет кратковременные дожди и грозы и резкое повышение температуры воздуха.

Синоптики сообщили, что в Украину идет новый циклон по имени KAI, который принесет кратковременные дожди и грозы в большинстве областей страны.