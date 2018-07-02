Суд на Мальте отпустил капитана спасательного судна Lifeline под залог

Капитану судна запретили покидать остров и ночевать на Lifeline

Суд в столице Мальты Валетте в понедельник, 2 июля, отпустил капитана спасательного судна Lifeline Клауса-Петера Райша, которое спасло в Средиземном море более 200 мигрантов, под залог в 10 тыс. евро. Об этом сообщает DW.

Отмечается,что капитану судна запретили покидать остров и ночевать на Lifeline, он должен сдать паспорт.

Как сообщается, капитана Lifeline обвиняют в том, что он нарушил нормы международного права, когда проигнорировал приказы итальянских органов относительно того, что спасением мигрантов должна была заняться береговая охрана Ливии.

Также сообщается, что он имел лицензию управлять судном только на расстоянии 30 морских миль от берега. Впрочем, его не обвиняют в контрабанде людей. Райш отверг все обвинения.

"Наша миссия спасла 234 человека, и я не чувствую никакой вины", - заявил он, цитирует агентство dpa.

Также Мальта забрасывает дрезденской благотворительной организации Mission Lifeline, которая владеет судном, что оно не было надлежащим образом зарегистрировано. Судно ходило под флагом Нидерландов, но по данным правительства этой страны, оно не было внесено в реестр. Мальтийская прокуратура просит о конфискации корабля Lifeline, передает агентство AP.

Напомним, ранее сообщалось, что Мальта взяла спасательное судно Lifeline с беженцами.

Также добавим, что ранее Испания не приняла судно Lifeline с 224 мигрантами на борту. Также его не приняла Италия.