Мальта взяла рятувальне судно Lifeline з біженцями

На борту судна перебувало 230 врятованих мігрантів

В порт Мальти 27 червня ввечері прибуло німецьке судно Lifeline, на борту якого перебувало 230 врятованих мігрантів. Про це інформує DW.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат раніше заявив на прес-конференції, що країна готова прийняти судно. За його словами, крім Мальти готові прийняти судно ще сім країн Євросоюзу: Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Ірландія, Бельгія і Франція.

"Не можна допустити, щоб цей випадок став прецедентом", - заявив глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер, пояснивши відмову ФРН прийняти судно. За його словами, в країні приймуть судно тільки з умовою арешту рятувального судна. Він сказав, що між Лівією та Південною Європою "не повинен курсуватимуть шатл".

"Активісти з Дрездена врятували понад 200 біженців в міжнародних водах Середземного моря ще 21 червня, але досі жодна країна не погоджувалася пускати судно Lifeline у свої порти. Протягом декількох днів воно знаходилося поблизу берегів Мальти", - пише видання.

Нагадаємо, Албанія проти відкриття на своїй території пунктів розміщення біженців.