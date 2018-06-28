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Мальта взяла рятувальне судно Lifeline з біженцями

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 05:15
Фото: судно Lifeline (DPA)
Фото: судно Lifeline (DPA)

На борту судна перебувало 230 врятованих мігрантів

В порт Мальти 27 червня ввечері прибуло німецьке судно Lifeline, на борту якого перебувало 230 врятованих мігрантів. Про це інформує DW.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат раніше заявив на прес-конференції, що країна готова прийняти судно. За його словами, крім Мальти готові прийняти судно ще сім країн Євросоюзу: Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Ірландія, Бельгія і Франція.

"Не можна допустити, щоб цей випадок став прецедентом", - заявив глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер, пояснивши відмову ФРН прийняти судно. За його словами, в країні приймуть судно тільки з умовою арешту рятувального судна. Він сказав, що між Лівією та Південною Європою "не повинен курсуватимуть шатл".

"Активісти з Дрездена врятували понад 200 біженців в міжнародних водах Середземного моря ще 21 червня, але досі жодна країна не погоджувалася пускати судно Lifeline у свої порти. Протягом декількох днів воно знаходилося поблизу берегів Мальти", - пише видання.

Нагадаємо, Албанія проти відкриття на своїй території пунктів розміщення біженців.

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Теги публікації: Біженці, судно, Мальта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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