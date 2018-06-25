Іспанія не прийняла судно Lifeline з 224 мігрантами на борту

Також не стали приймати мігрантів Італія і Мальта

Іспанія відмовилася прийняти у своїх портах судно німецької благодійної організації Lifeline, на борту якого знаходяться 224 врятованих в море мігранта. Про це в понеділок, 25 червня, повідомив міністр розвитку країни Хосе Луїс Абалос, передає DW.

За його словами, країна хотіла б показати приклад гуманізму так само, як і у випадку з судном Aquarius.

"Однак стати рятувальною організацією на море для всієї Європи - це зовсім інше. Іспанія не може нести відповідальність поодинці ", - заявив Абалос.

Наголошується, що також не стали приймати мігрантів Італія і Мальта.

Німецька благодійна організація врятувала 224 біженця в міжнародних водах Середземного моря ще 21 червня, але досі жодна країна не погодилася пустити судно Lifeline у свої порти. Зараз воно знаходиться в територіальних водах Мальти.

Нагадаємо, раніше уряд Італії заборонило рятувальникам допомагати судам з біженцями в Середземному морі, незважаючи на подані ними сигнали лиха.