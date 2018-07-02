Суд на Мальті відпустив капітана рятувального судна Lifeline під заставу

Капітану судна заборонили залишати острів та ночувати на Lifeline

Суд у столиці Мальти Валетті у понеділок, 2 липня, відпустив капітана рятувального судна Lifeline Клауса-Петера Райша, яке врятувало в Середземному морі понад 200 мігрантів, під заставу в 10 тис. євро. Про це повідомляє DW.

Зазначається,що капітану судна заборонили залишати острів та ночувати на Lifeline, він повинен здати паспорт.

Як повідомляється, капітана Lifeline звинувачують у тому, що він порушив норми міжнародного права, коли проігнорував накази італійських органів стосовно того, що порятунком мігрантів мала зайнятися берегова охорона Лівії.

Також повідомляється, що він мав ліцензію керувати судном лише на відстані 30 морських миль від берега. Утім, його не обвинувачують у контрабанді людей. Райш відкинув усі звинувачення.

"Наша місія врятувала 234 людини, і я не відчуваю жодної провини", - заявив він, цитує агенція dpa.

Також Мальта закидає дрезденській благодійній організації Mission Lifeline, яка володіє судном, що воно не було належним чином зареєстроване. Судно ходило під прапором Нідерландів, але за даними уряду цієї країни, воно не було внесене до реєстру. Мальтійська прокуратура просить про конфіскацію корабля Lifeline, передає агенція AP.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мальта взяла рятувальне судно Lifeline з біженцями.

Також додамо, що раніше Іспанія не прийняла судно Lifeline з 224 мігрантами на борту. Також його не прийняла Італія.