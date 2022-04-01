UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд во Львове заочно арестовал почти 30 российских сенаторов

Фото: Совет Федерации РФ (council.gov.ru)
Автор: Александр Мороз

Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал почти 30 российских сенаторов. Их подозревают в пособничестве в ведении агрессивной войны, а также посягательстве на территориальную целостности Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook суда.

Сообщается, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 29 сенаторов Совета Федерации. Они подозреваются в преднамеренных действиях по предварительному сговору с целью изменения границ территории и государственной границы, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий. Также они подозреваются в пособничестве в ведении агрессивной войны.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил список санкций против российских пропагандистов, его должны рассмотреть на заседании СНБО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Совет федерацииВойна России против Украины