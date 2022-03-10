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Кабмин одобрил список санкций против российских пропагандистов. Его рассмотрит СНБО

Новина українською →
Украина, Четверг 10 марта 2022 15:06
Кабмин одобрил список санкций против российских пропагандистов. Его рассмотрит СНБО Фото: Украина введет санкции против российских пропагандистов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кабинет министров Украины одобрил санкционный список против российских пропагандистов. Соответствующий акт передали на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Эти списки и санкции должны быть рассмотрены СНБО и президентом. Кроме всего, их согласование позволит нам с таким же списком обратиться к ЕС и ввести зеркальные санкции", - пояснил Ткаченко.

Так, в перечень пропагандистов попали:

  • Добродеев Олег Борисович, генеральный директор ВГТРК;
  • Эрнст Константин Львович, генеральный директор "Первого канала";
  • Тюлин Владимир Владимирович, генеральный директор ООО "Акцепт", телеканал "Рен ТВ";
  • Жаров Александр Александрович, генеральный директор АО "Газпром-Медиа Холдинг";
  • Канделаки Тина Гивиевна, телеведущая, исполняющая обязанности директора канала ТНТ;
  • Габрелямов Арам Ашотович, председатель совета директоров ОАО "Редакция газеты Известия", генеральный директор и президент издательского дома "News Media";
  • Киселев Дмитрий Константинович, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня";
  • Миткова Татьяна Ростиславовна, заместитель генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ" по информационному вещанию, главный редактор Службы информации НТВ;
  • Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор Russia Today
  • Скабеева Ольга Владимировна, телеведущая канала "Россия-1";
  • Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий " Соловьев Live.

Кроме того, Украина собирается ввести санкции против юридических лиц. В частности, среди них акционерное общество "Первый канал", Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (канал РТР), Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", АО "Газпром-медиа холдинг", открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ", АО "Телекомпания НТВ", ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА", ООО "Акцепт" (телевизионный канал Рен ТВ), ООО "Национальный рекламный альянс", ООО "иви.ру", ООО "НТВ ПЛЮС".

Напомним, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина намерена привлечь к ответственности людей, поддерживающих преступные действия России. По ее словам, это депутаты, министры, руководители органов и артисты, распространяющие пропаганду.

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