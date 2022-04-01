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Суд у Львові заочно заарештував майже 30 російських сенаторів

Фото: Рада Федерації РФ (council.gov.ru)
Автор: Олександр Мороз

Личаківський районний суд Львова заочно заарештував майже 30 російських сенаторів. Їх підозрюють у пособництві у веденні агресивної війни, а також посяганні на територіальну цілісність України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook суду.

Повідомляється, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 29 сенаторів Ради Федерації. Вони підозрюються у навмисних діях за попередньою змовою з метою зміни меж території та державного кордону, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Також вони підозрюються в пособництві у веденні агресивної війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив список санкцій проти російських пропагандистів, його мають розглянути на засіданні РНБО.

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