Суд у Львові заочно заарештував майже 30 російських сенаторів

Личаківський районний суд Львова заочно заарештував майже 30 російських сенаторів. Їх підозрюють у пособництві у веденні агресивної війни, а також посяганні на територіальну цілісність України
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook суду.
Повідомляється, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 29 сенаторів Ради Федерації. Вони підозрюються у навмисних діях за попередньою змовою з метою зміни меж території та державного кордону, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Також вони підозрюються в пособництві у веденні агресивної війни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив список санкцій проти російських пропагандистів, його мають розглянути на засіданні РНБО.
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