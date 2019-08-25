Суд Львова освободил от наказания двоих напавших на цыганский лагерь

Фото: нападение на лагерь ромов (lviv.gp.gov.ua)

Ранее суд признал виновными в хулиганстве двух старшеклассников, которые 2018 году напали на цыганский лагерь

Пустомытовский районный суд Львовской области признал виновными в хулиганстве двух старшеклассников, которые в июне 2018 года напали на цыганский лагерь во Львове, в результате чего был убит один человек, но освободил их от наказания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.Net.

Сообщается, что суд признал их виновными и приговорил к 4,5 годам лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания и назначил 1,5 года тюрьмы условно.

В течение этого срока они должны периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, учебы или работы. Дело о других 12 обвиняемых продолжают рассматривать в суде.

Напомним, прокуратура Львова объявила о подозрении 11 участникам нападения на лагерь ромов. Сотрудники Национальной полиции установили ​​причастность 11 жителей Львова к нападению на лагерь ромов вблизи села Сокольники в ночь с 23 на 24 июня 2018 года.

Следствием установлено, что группа лиц, вооружившись предметами, специально приспособленными для нанесения телесных повреждений (ножами, металлическими трубами, цепями), совершила нападение на лагерь, в котором временно проживали лица цыганской национальности. Они совершили погром и избиение его жителей.