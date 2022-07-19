Суд в Лондоне частично разморозил счета российского миллиардера Авена

Суд в Лондоне ослабил ограничения, наложенные на банковские счета бизнесмена Петра Авена, которые использовали для оплаты расходов в его лондонском особняке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, суд разрешил российскому миллиардеру, попавшему под санкции, оплачивать самому свои "основные нужды". До этого, начиная с 15 марта, все расходы оплачивала его супруга Екатерина. При этом адвокаты настаивали на полном размораживании банковских счетов. В свою очередь, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), заморозившее счета Авена, предлагало оставить все в силе, чтобы провести расследование в Великобритании и других странах.

Как пишет Bloomberg, ежемесячные расходы Авенасоставляют 140 тысяч фунтов стерлингов (167 840 долларов). Большая часть средств идет на оплату охраны и страхование коллекции произведений искусства, которую оценивают в 300 миллионов фунтов (360 337 420 долларов).

Напомним, власти Великобритании заморозили счета Авена в рамках расследования уголовного дела об уклонении от санкций, введенных в отношении него после вторжения России в Украину. В мае сотрудники NCA провели обыск в доме Авена и изъяли 30 тысяч фунтов (35 847 долларов).

Также следователи вышли на след более чем трех миллионов фунтов, которые перевели из Австрии в Великобританию за несколько часов до введения санкций против бизнесмена.