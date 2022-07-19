Суд у Лондоні частково розморозив рахунки російського мільярдера Авена

Суд у Лондоні послабив обмеження, накладені на банківські рахунки бізнесмена Петра Авена, які використали для оплати витрат у його лондонському особняку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, суд дозволив російському мільярдеру, який потрапив під санкції, оплачувати свої "основні потреби". До цього, починаючи з 15 березня, всі витрати оплачувала його дружина Катерина. При цьому адвокати наполягали на повному розморожуванні банківських рахунків. Своєю чергою, Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA), яке заморозило рахунки Авена, пропонувало залишити все в силі, щоб провести розслідування у Великій Британії та інших країнах.

Як пише Bloomberg, щомісячні витрати Авена становлять 140 тисяч фунтів стерлінгів (167 840 доларів). Більшість коштів йде на оплату охорони та страхування колекції творів мистецтва, яку оцінюють у 300 мільйонів фунтів (360 337 420 доларів).

Нагадаємо, влада Великобританії заморозила рахунки Авена в рамках розслідування кримінальної справи про ухилення від санкцій, введених щодо нього після вторгнення Росії в Україну. У травні співробітники NCA провели обшук у будинку Авена та вилучили 30 тисяч фунтів (35 847 доларів).

Також слідчі вийшли на слід понад трьох мільйонів фунтів, які перевели з Австрії до Великобританії за кілька годин до введення санкцій проти бізнесмена.