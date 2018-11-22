ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Суд Лондона вынесет решение по иску ПриватБанка к экс-владельцам в пятницу

Новости » Финансы    22.11.2018 - 18:16
Суд Лондона вынесет решение по иску ПриватБанка к экс-владельцам в пятницу
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заседание состоится в 12:30 по киевскому времени

Высокий суд Лондона в пятницу, 23 ноября, вынесет очередное решение по иску национализированного "ПриватБанка" к его бывшим совладельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным издания, заседание назначено на 12:30 по киевскому времени.

Ранее источник РБК-Украина сообщили, что Высокий суд Лондона отказался рассматривать иск национализированного "ПриватБанка" к его бывшим совладельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. По данным источника, суд решил, что ему не подсудно это дело. Однако, по его словам, текст решения суда пока никто не видел.

При этом в пресс-службе "ПриватБанка" отказались прокомментировать РБК-Украина ситуацию с судом.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал иск в Высокий суд Лондона иск к бывшим совладельцам. 19 декабря 2017 года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.

Суд Лондона отказался рассматривать иск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову На окраине Лондона загорелись автобусы, пожар сопровождается взрывами
Новости Украины ЛондонПриватБанк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь