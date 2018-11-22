Суд Лондона вынесет решение по иску ПриватБанка к экс-владельцам в пятницу

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заседание состоится в 12:30 по киевскому времени

Высокий суд Лондона в пятницу, 23 ноября, вынесет очередное решение по иску национализированного "ПриватБанка" к его бывшим совладельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным издания, заседание назначено на 12:30 по киевскому времени.

Ранее источник РБК-Украина сообщили, что Высокий суд Лондона отказался рассматривать иск национализированного "ПриватБанка" к его бывшим совладельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. По данным источника, суд решил, что ему не подсудно это дело. Однако, по его словам, текст решения суда пока никто не видел.

При этом в пресс-службе "ПриватБанка" отказались прокомментировать РБК-Украина ситуацию с судом.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал иск в Высокий суд Лондона иск к бывшим совладельцам. 19 декабря 2017 года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.