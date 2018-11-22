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Суд Лондона отказался рассматривать иск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову

Новости » Финансы    22.11.2018 - 12:42
Суд Лондона отказался рассматривать иск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову
Фото: Боголюбов и Коломойский (коллаж РБК-Украина)

Суд решил, что ему неподсудно это дело

Высокий суд Лондона отказался рассматривать иск национализированного "ПриватБанка" к его бывшим совладельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, суд решил, что ему не подсудно это дело. Однако, по его словам, текст решения суда пока никто не видел.

Источник также добавил, что "ПриватБанк" будет оспаривать решение суда Лондона.

При этом в пресс-службе "ПриватБанка" отказались прокомментировать РБК-Украина ситуацию с судом.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал иск в Высокий суд Лондона иск к бывшим совладельцам. 19 декабря 2017 года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.

Отметим, в начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила forensic audit "Приватбанка", подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к причинению банку убытков как минимум в размере 5,5 млрд долларов.

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