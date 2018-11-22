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Суд Лондона винесе рішення за позовом ПриватБанку екс-власникам у п'ятницю

Новини » Фінанси    22.11.2018 - 18:16
Суд Лондона винесе рішення за позовом ПриватБанку екс-власникам у п'ятницю
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Засідання відбудеться о 12:30 за київським часом

Високий суд Лондона в п'ятницю, 23 листопада, винесе  чергове рішення за позовом націоналізованого "ПриватБанку" до його колишніх співвласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна

За даними видання, засідання призначено на 12:30 за київським часом.

Раніше джерело РБК-Україна повідомили, що Високий суд Лондона відмовився розглядати позов націоналізованого "Приватбанку" до його колишніх співвласників  Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. За даними джерела, суд вирішив, що йому не підсудна ця справа. Однак, за його словами, текст рішення суду поки ніхто не бачив.

При цьому в прес-службі "ПриватБанку" відмовилися прокоментувати РБК-Україна ситуацію з судом.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав позов до високого суду Лондона позов до колишніх співвласників. 19 грудня 2017 року Високий суд Лондона видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.

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