Суд Лондона відмовився розглядати позов ПриватБанку до Коломойського і Боголюбова

Фото: Боголюбов і Коломойський (колаж РБК-Україна)

Суд вирішив, що йому це непідсудна справа

Високий суд Лондона відмовився розглядати позов націоналізованого "ПриватБанку" до його колишніх співвласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це РБК-Україна повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

За даними джерела, суд вирішив, що йому не підсудна ця справа. Однак, за його словами, текст рішення суду поки ніхто не бачив.

Джерело також додало, що "ПриватБанк" буде оскаржувати рішення суду Лондона.

При цьому в прес-службі "ПриватБанку" відмовилися прокоментувати РБК-Україна ситуацію з судом.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. У грудні 2017 року "ПриватБанк" подав позов до високого суду Лондона позов до колишніх співвласників. 19 грудня 2017 року Високий суд Лондона видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.

Зазначимо, на початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила forensic audit "ПриватБанку", підтвердила, що банк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до заподіяння збитків банку як мінімум у розмірі 5,5 млрд доларів.