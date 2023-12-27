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Суд лишив Дубінського в СІЗО без права оскарження рішення

Фото: Олександр Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Печерський районний суд Києва залишив запобіжний захід без змін для народного депутата Олександра Дубінського. Засідання відбулося в середу, 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "Суспільне".

Згідно з рішенням суду Дубінській перебуватиме під вартою, а ухвала суду оскарженню не підлягає.

Зауважимо, що адвокати Дубінського просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану його здоровʼя. При цьому раніше Дубінський заявив про нібито побиття у Київському СІЗО, однак Нацполіція після огляду не змогла цього підтвердити.

Хоча адвокат надавав суду результати медичного огляду Дубінського, в якому, за його словами йдеться, про перелом двох ребер, забій грудної клітини.

Справи проти Дубінського

У серпні 2023 року СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня.

Пізніше Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське Головне розвідувальне управління.

Наразі Дубінський перебуває у СІЗО. Нещодавно нардеп заявив, що його побили у слідчому ізоляторі, але поліція не підтвердила цього факту.

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